Беглов ушел в отставку? Петербуржцы о проходе кораблей со звездами по Неве

7 мая петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский "Спартак" со счетом 3:2, досрочно став чемпионом России. Команда с берегов Невы набрала 64 очка.

В связи с этим губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил футболистов и жителей города.

"Пятый раз подряд и десятый раз в истории клуба, накануне Дня Великой Победы, клуб "Зенит" стал чемпионом России! В честь победы команды дал поручение зажечь факелы Ростральных колонн", — написал градоначальник в телеграм-канале.

Стоит отметить, что "Зенит" также получил вторую звезду на эмблеме клуба — по этому случаю на Неве проплыли корабли с двумя большими желтыми звездами.

В связи с этим некоторые петербуржцы в комментариях иронично предположили, что так город праздновал не очередной чемпионство "Зенита", а неожиданную отставку Беглова.

Ранее в Сети появилась петиция с требованием отправить Александра Беглова в отставку. Соответствующий опрос собрал почти 1,2 млн голосов в поддержку инициативы. Впоследствии активисты обратились в Администрацию Президента РФ, попросив уволить Беглова с должности градоначальника.