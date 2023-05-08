Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.05.2023 : 76,8207
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.05.2023 : 84,9073
Беглов ушел в отставку? Петербуржцы о проходе кораблей со звездами по Неве
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:22

Беглов ушел в отставку? Петербуржцы о проходе кораблей со звездами по Неве

7 мая петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл московский "Спартак" со счетом 3:2, досрочно став чемпионом России. Команда с берегов Невы набрала 64 очка.

В связи с этим губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил футболистов и жителей города.

"Пятый раз подряд и десятый раз в истории клуба, накануне Дня Великой Победы, клуб "Зенит" стал чемпионом России! В честь победы команды дал поручение зажечь факелы Ростральных колонн", — написал градоначальник в телеграм-канале.

Беглов ушел в отставку? Петербуржцы о проходе кораблей со звездами по Неве. 11440.jpeg

Стоит отметить, что "Зенит" также получил вторую звезду на эмблеме клуба — по этому случаю на Неве проплыли корабли с двумя большими желтыми звездами.

Беглов ушел в отставку? Петербуржцы о проходе кораблей со звездами по Неве. 11441.jpeg

В связи с этим некоторые петербуржцы в комментариях иронично предположили, что так город праздновал не очередной чемпионство "Зенита", а неожиданную отставку Беглова.

Беглов ушел в отставку? Петербуржцы о проходе кораблей со звездами по Неве. 11442.jpeg

Ранее в Сети появилась петиция с требованием отправить Александра Беглова в отставку. Соответствующий опрос собрал почти 1,2 млн голосов в поддержку инициативы. Впоследствии активисты обратились в Администрацию Президента РФ, попросив уволить Беглова с должности градоначальника.

Мир

Нерешенные проблемы: как прошло председательство России в Совбезе ООН

Нерешенные проблемы: как прошло председательство России в Совбезе ООН

Заканчивающееся председательство России в Совете безопасности ООН продемонстрировало, что Москва не склонна участвовать в активном международном диалоге.

Читать полностью

"ЧВК "Вагнер" не начинает войны, она всегда их заканчивает": Пригожин ответил на заявление Блинкена по Судану

ЧВК "Вагнер" не допустила бы конфликта в Судане в случае нахождения в стране сотрудников компании. Об этом заявил основатель "оркестра" Евгений Пригожин, отвечая на новое заявление главы американской дипломатии Энтони Блинкена.

Читать полностью

Общество

Так думают все на фронте: Кашеварова назвала главу ЧВК

Так думают все на фронте: Кашеварова назвала главу ЧВК "Вагнер" "рупором" простых участников СВО

Решение Минобороны РФ предоставить ЧВК "Вагнер" необходимое вооружение и права для того, чтобы продолжать наступательные действия в Бахмуте, последовало только после гибели многи﻿х сотен бойцов и крупного скандала вокруг положения на фронте, отметила в своем Telegram-канале военкор и блогер Анастасия Кашеварова.

Читать полностью
Победителя российского конкурса

Победителя российского конкурса "Видеопереворот" с призовым фондом 100 млн рублей объявят 25 апреля

Представители ведущих российских IT-компаний оценят качество проделанной участниками работы в рамках конкурса "Видеопереворот" по созданию отечественного видеохостинга и объявят победителя 25 апреля.

Читать полностью

Новости