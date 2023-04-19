800 тысяч пользователей Telegram поддержали отставку губернатора Беглова

Более 800 тысяч человек приняли участие в опросе о поддержке петиции об отставке градоначальника Северной столицы Александра Беглова. Всего в голосовании приняли участие более миллиона пользователей Telegram.

В понедельник, 17 апреля, представители общественного движения "Город перемен" опубликовали петицию на имя президента РФ Владимира Путина, касающуюся отставки главы города на Неве Александра Беглова. В своем Telegram-канале активисты опубликовали опрос в поддержку своей петиции.

На текущий момент в опросе приняли участие около миллиона респондентов, из которых более 800 тысяч оставили свои голоса в поддержку увольнения Александра Беглова. В комментариях горожане аргументируют свое решение регулярными управленческими провалами чиновников Смольного и самого губернатора.

Ранее инициативу активистов прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, петиция об отставке Беглова нашла отклик среди жителей Северной столицы.