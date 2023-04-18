Беглов вновь признал плачевное состояние метро в Петербурге и обвинил в этом кого угодно, кроме себя

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал, что в городе положительное время не открывается новых станций метро и в очередной раз нашел "виноватых" в этом. Чиновник готов обвинить в провале метростроения практически все, кроме себя, чиновников Смольного и подконтрольных им организаций.

На заседании правительства Петербурга, которое состоялось 18 апреля обсуждали вопрос строительства метрополитена. По данным Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в прошлом году на эту статью расходов из бюджета города было предоставлено 26 млрд рублей на строительство подземки, а в будущие годы сумма увеличится до 70 млрд рублей. Стоит отметить, что годы губернаторства Беглова в Северной столице не было построено новых станций.

В планах Смольного открыть в 2024 году 3 новые станции, которые были спроектированы еще 20 лет назад, а их строительством занималась компания ОАО "Метрострой". Напомним, в 2021 году предприятия объявили банкротом и произошло это не без участия представителей Смольного, которые не рассчитались с "Метростроем" за проделанную работу, а вложили средства в новую организацию "Метрострой Северной столицы".

В сложившейся ситуации МССС получает средства из городского бюджета, однако новые станции не открываются. В прошлом году СМИ опубликовали служебную записку из Смольного, в которой находился отчет об отставания в сроках и некомпетентности руководства "МССС".

Несмотря на очевидные проблемы в МССС, градоначальник Беглов еще в 2022 году обвинял искусственно разоренный "Метрострой" и банки, у которых в залоге находится часть оборудования в низких темпах метростроения.

Ранее журналисты отмечали, что Беглов и "МССС" уже четыре месяца обещают, что строительство станций "Богатырская" и "Каменка" начнется в марте, потом в апреле. Однако согласно заключенному контракту, запчасти к щиту "Надежда" поставят в Петербурге не ранее декабря текущего года.