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Беглов уехал в Турцию? Как губернатор Петербурга стал героем очередной серии мемов
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  • Опубликована сегодня в 8:55

Беглов уехал в Турцию? Как губернатор Петербурга стал героем очередной серии мемов

В Турции прошел первый тур президентских выборов, который послужил неожиданным поводом для создания мемов про губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Мемоделы" поместили его в число кандидатов на пост президента.

В Сети начали появляться шуточные результаты выборов в Турции, где к в борьбе за пост главы Турции уверенно одерживает верх Беглов. Тот якобы набрал целых 124% голосов, опередив действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его оппонента — Кемаля Кылычдароглу.

Беглов уехал в Турцию? Как губернатор Петербурга стал героем очередной серии мемов. 11460.jpeg

Ранее в Сети уже появился другая шутка на тему участия Беглова в предвыборной кампании Эрдогана. К уже вирусному видео с губернатором, который демонстрировал работу ручного электрогенератора, сделали приписку, что петербургский чиновник накручивает голоса турецкому президенту.

Беглов уехал в Турцию? Как губернатор Петербурга стал героем очередной серии мемов. 11461.jpeg

Все это идет на фоне обсуждения грядущих выборов губернатора в Петербурге. Пока что эксперты очень невысоко оценивают шансы Беглова на переизбрание, поскольку его репутация находится на весьма низком уровне.

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