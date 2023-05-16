Беглов уехал в Турцию? Как губернатор Петербурга стал героем очередной серии мемов

В Турции прошел первый тур президентских выборов, который послужил неожиданным поводом для создания мемов про губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. "Мемоделы" поместили его в число кандидатов на пост президента.
В Сети начали появляться шуточные результаты выборов в Турции, где к в борьбе за пост главы Турции уверенно одерживает верх Беглов. Тот якобы набрал целых 124% голосов, опередив действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его оппонента — Кемаля Кылычдароглу.
Ранее в Сети уже появился другая шутка на тему участия Беглова в предвыборной кампании Эрдогана. К уже вирусному видео с губернатором, который демонстрировал работу ручного электрогенератора, сделали приписку, что петербургский чиновник накручивает голоса турецкому президенту.
Все это идет на фоне обсуждения грядущих выборов губернатора в Петербурге. Пока что эксперты очень невысоко оценивают шансы Беглова на переизбрание, поскольку его репутация находится на весьма низком уровне.
Нерешенные проблемы: как прошло председательство России в Совбезе ООН
Заканчивающееся председательство России в Совете безопасности ООН продемонстрировало, что Москва не склонна участвовать в активном международном диалоге.
"ЧВК "Вагнер" не начинает войны, она всегда их заканчивает": Пригожин ответил на заявление Блинкена по Судану
ЧВК "Вагнер" не допустила бы конфликта в Судане в случае нахождения в стране сотрудников компании. Об этом заявил основатель "оркестра" Евгений Пригожин, отвечая на новое заявление главы американской дипломатии Энтони Блинкена.
Жители Ярославля жалуются на рекламу наркотиков рядом с детсадами и школами
Правительство Ярославской области под руководством губернатора Михаила Евраева пустило на самотек борьбу с незаконной рекламой наркотиков, которая продолжает появляться на зданиях школ и детсадов.
Дело "Бест Вей": кому выгодно уничтожение кооператива
Крупнейший в России кооператив "Бест Вей", насчитывающий 20 650 пайщиков, находится в центре скандала, связанного с уголовным делом. Почему так произошло и только ли интересы правосудия за этим стоят?