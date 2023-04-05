Беглов не попал в топ рейтинга губернаторов. Не хватило политического веса

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занял 60 строчку в мартовском рейтинге политического влияния. Результаты исследования опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). На низкие показатели градоначальника могли повлиять его управленческие провалы.
Эксперты представили в рейтинге 100 человек — депутатов и чиновников различного уровня. Исследование стало консолидированной оценкой их деятельности. В анкетировании приняли участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты и представители политических партий.
Фото: apecom.ru
Ключевым параметром рейтинга стала реализация инициатив. "Средняя" позиция Беглова говорит о том, что он не имеет высокого влияния. Это может быть связано с неудачными решениями Смольного и недовольством со стороны петербуржцев.
Ранее СМИ сообщали, что Беглов все чаще стал попадать в различные антирейтинги. Причиной тому стали провалы транспортной и мусорных реформ, а также некачественная организация снегоуборки в Северной столице.
России может стать крупнейшим экспортером питьевой воды в мире
Экспорт пресной питьевой воды может стать для России в течение следующих 25 лет более доходной статьей, чем экспорт нефти.
Cisco Systems уничтожила собственное имущество в России на сумму 1,86 млрд рублей
Реэкспорт также оказался невозможен
Впервые с 2014 года команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» не вышла в плей-офф НХЛ
Ничто уже не спасет "Вашингтон Кэпиталз"
Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества
Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства.