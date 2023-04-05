Беглов не попал в топ рейтинга губернаторов. Не хватило политического веса

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов занял 60 строчку в мартовском рейтинге политического влияния. Результаты исследования опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). На низкие показатели градоначальника могли повлиять его управленческие провалы.

Эксперты представили в рейтинге 100 человек — депутатов и чиновников различного уровня. Исследование стало консолидированной оценкой их деятельности. В анкетировании приняли участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты и представители политических партий.

Фото: apecom.ru

Ключевым параметром рейтинга стала реализация инициатив. "Средняя" позиция Беглова говорит о том, что он не имеет высокого влияния. Это может быть связано с неудачными решениями Смольного и недовольством со стороны петербуржцев.

Ранее СМИ сообщали, что Беглов все чаще стал попадать в различные антирейтинги. Причиной тому стали провалы транспортной и мусорных реформ, а также некачественная организация снегоуборки в Северной столице.