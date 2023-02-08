Организации, связанные с губернатором Александром Бегловым, вновь могут получить бюджетные средства. Об этом сообщили журналисты.

Как утверждают в СМИ, пиарщики Беглова возьмутся за духовно-нравственное воспитание петербуржцев за бюджетный счет. Стало известно, что 8 февраля городской ЗакС рассмотрит поправки в закон "О грантах Санкт-Петербурга". Если их согласуют, то на победу в конкурсе могут рассчитывать организации, которые продвигают традиционные духовно-нравственные ценности.

На самом деле выделенные средства с большой долей вероятности получат пиарщики Беглова, считают в прессе. Более того, Петербург сталкивается с таким не в первый раз.

В городе действительно есть проблемы с духовно-нравственными ценностями, сохранением исторического наследия и патриотизмом. Однако всему указанному часто подвержены сами чиновники. В качестве примера в СМИ привели ситуацию с выступлением группы "Би-2" в финале Суперкубка России по футболу на "Газпром Арене". Музыкальный коллектив неоднократно высказывался против СВО на Украине. Однако именно Беглов инициировал выступление артистов на значимом для города спортивном мероприятии.

Также губернатор Петербурга привлек своего близкого друга Михаила Сильникова к работе по оснащению мобилизованных горожан. За это сейчас отвечает НПО "Спецматериалы", несмотря на то, что к качеству продукции ранее были претензии, по этому факту даже заводилось уголовное дело.

Одним из претендентов на новые гранты может стать журналист Александр Малькевич, предполагают в прессе. Напомним, что именно он снимал фильм о "подвигах Беглова" за бюджетный счет.