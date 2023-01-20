Беглов планирует сменить "держателя общака" из-за потери контроля над семьей Захватовых – СМИ

Финансовое благополучие губернатора Петербурга Александра Беглова может пошатнуться из-за его друга и партнера Александра Захватова. Семья последнего держит у себя финансовые активы губернатора и его приближенных и в последнее время они начали диктовать Беглову свои требования, сообщают СМИ.
Игорь Захватов пришел в Смольный вместе с Бегловым, хотя ранее опыта работы в городском правительстве официально не имел. Уточняется, что его знакомство с губернатором состоялось еще в 90-х.
В 2009 году Беглов стал главой попечительского совета фонда реконструкции Кронштадтского морского собора и руководить ревизионной комиссий поставил Захватова. Отмечается, что фактическое руководство деятельностью фонда осуществлял именно он и его сыновья — Игорь и Андрей. В последующем они стали представлять интересы Беглова в его отсутствие в Петербурге и по другим направлениям.
Также представители семьи Захватовых являются держателями так называемого "общака" и распоряжаются скрытыми финансами главы Северной столицы. Дело в том, что Беглов не мог списывать свои огромные доходы на детей и успешную жену-бизнесмена, так как они долгое время работали в Смольном.
Примечательно, что жена и дочери Беглова, а также его любовница и внебрачная дочь приобрели недвижимость на 1,5 миллиарда рублей. С оплатой дорогостоящего имущества помогли Захватовы, однако в последнее время глава города на Неве ищет новых "кошельков", сообщают СМИ.
Журналисты припомнили фразу Беглова: "я не трус и я на лапу не беру". Кажется, глава города на Неве на свою лапу и не берет, но на лапу друга с удовольствием.
В конце 2022 года в Петербурге прогремел громкий скандал. Комитет по строительству, во главе с Игорем Креславским отдал многомиллионный тендер на реконструкцию "Мюзик Холла" компании "ПСБ "Жилстрой", которая в 2019 году спонсировала избрание Беглова. А Комитет по госзаказу, возглавляемый Денисом Толстых, выступил против. Подробности ситуации неизвестны, но возможно, что за препятствием Толстых стоят Захватовы.
Произошедшим заинтересовался Следственный комитет России и начал внеплановую проверку. Скорее всего, следующим лучшим другом и "кошельком" Беглова будет назначен человек удаленный от интриг Смольного.
Россия и Туркмения подписали контракты на общую сумму 150 млрд рублей
В ходе прошедшего в Ашхабаде российско-туркменского форума стороны договорились о значительном расширении экономического сотрудничества.
Вице-канцлер рассказал, почему Германия отказалась передавать танки Украине
Все дело в уроках Второй мировой войны.
Пробить человека по базе стало дороже
Стоимость этой нелегальной услуги в 2022 году выросла на 22%.
России необходима своя система блокировки контента – IT-эксперт Вехов
России стоит создать свою систему блокировки контента. В этом уверен профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГУ им. Баумана Виталий Вехов.