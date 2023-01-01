"По барабану на петербуржцев": СМИ отмечают отсутствие Беглова в Смольном 31 декабря

Губернатор Петербурга Александр Беглов в последний день уходящего года "пропал" из поля зрения общественности. Его не было в своем рабочем кабинете в Смольном 31 декабря, пишет Telegram-канал "Площадь Восстания".

Авторы сообщают, что чиновников городской администрации тоже не было на работе. Только пресс-служба Смольного с утра разместила новогоднее поздравление Беглова, которое обнародовал телеканал "Санкт-Петербург".

"А все потому, что губернатору по барабану на петербуржцев — он отмечал!" — обращает внимание автор поста.

Вполне вероятно, что устав об многочисленных городских проблем, градоначальник вместе со своими подчиненными просто решил отдохнуть. Хотя на фоне нерешенных проблем это выглядит, мягко говоря, странно. Жители Петербурга на протяжении последних лет критикуют Беглова и чиновников Смольного за равнодушие и бездействие при решении острых проблем. К ним, в частности, относится уборка города, качество которой категорически не устраивает горожан.

Несмотря на обещания властей исправить ситуацию, она повторяется снова и снова, из года в год. Одной из причин неэффективной уборки являются нехватка спецтехники и работников ручного труда, но до настоящего времени Смольный так и не решил эти проблемы.

Ранее, в конце ноября Беглов отсутствовал в Петербурге месте целую неделю. Ряд источников рассказали СМИ, что градоначальник ездил в Москву для проведения косметологических омолаживающих процедур.