Пользователи Сети назвали отстранение Беглова от должности лучшим новогодним подарком

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглова не смог проявить себя грамотным управленцем в 2022 году. Такое мнение высказали жители города на Неве, подводя итоги уходящего года.
В социальных сетях и Telegram-каналах петербуржцы решили прокомментировать деятельность Беглова на посту губернатора. Многие отметили, что градоначальник не сделал за 2022 год ничего хорошего, поэтому лучшим новогодним подарком жители Северной столицы считают отстранение чиновника от должности.
Напомним, в 2022 году петербуржцы не раз жаловались на различные проблемы в городе, начиная от транспортной реформы, заканчивая мусорным и снежным коллапсами, однако чиновники Смольного во главе с губернатором отказываются помогать гражданам и демонстрируют безразличие к судьбе города.
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