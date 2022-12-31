Самое сложное — это сам Беглов: петербуржцы назвали причину нерешенных проблем в городе

Петербуржцы высмеяли заявление губернатора Александра Беглова о том, что самая сложная задача для города строительство метро. Они уверены: самое сложное для города — это такой градоначальник.

В рамках нового эфира на телеканале "Санкт-Петербург" глава Смольного рассказал о трудностях в развитии метро.

В социальных сетях горожане сразу же принялись комментировать ситуацию. Пользователи отметили, что самое сложное сегодня — это сам Беглов. Без нынешних чиновников жить в Петербурге будет куда проще.

Другие напомнили о многочисленных проблемах города. Среди них — несвоевременный вывоз мусора, а также уборка снега. Даже они для Беглова становятся "очень сложным занятиям".

Некоторые пользователи полагают, что не стоит надеяться на большое количество новых станций. Учитывая темпы развития метро Петербурга, скорее московская подземка "доберется" до Северной столицы.

Примечательно, что в 2022 году Беглов обещал горожанам построить 89 станций метро к 2050 году. Однако эксперты и общественность уверены, что это заявление так и останется невыполненным.