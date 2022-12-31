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Самое сложное — это сам Беглов: петербуржцы назвали причину нерешенных проблем в городе
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  • Опубликована сегодня в 8:58

Самое сложное — это сам Беглов: петербуржцы назвали причину нерешенных проблем в городе

Петербуржцы высмеяли заявление губернатора Александра Беглова о том, что самая сложная задача для города строительство метро. Они уверены: самое сложное для города — это такой градоначальник.

В рамках нового эфира на телеканале "Санкт-Петербург" глава Смольного рассказал о трудностях в развитии метро.

Самое сложное — это сам Беглов: петербуржцы назвали причину нерешенных проблем в городе. 11195.jpeg

В социальных сетях горожане сразу же принялись комментировать ситуацию. Пользователи отметили, что самое сложное сегодня — это сам Беглов. Без нынешних чиновников жить в Петербурге будет куда проще.

Другие напомнили о многочисленных проблемах города. Среди них — несвоевременный вывоз мусора, а также уборка снега. Даже они для Беглова становятся "очень сложным занятиям".

Самое сложное — это сам Беглов: петербуржцы назвали причину нерешенных проблем в городе. 11196.jpeg

Некоторые пользователи полагают, что не стоит надеяться на большое количество новых станций. Учитывая темпы развития метро Петербурга, скорее московская подземка "доберется" до Северной столицы.

Самое сложное — это сам Беглов: петербуржцы назвали причину нерешенных проблем в городе. 11197.jpeg

Примечательно, что в 2022 году Беглов обещал горожанам построить 89 станций метро к 2050 году. Однако эксперты и общественность уверены, что это заявление так и останется невыполненным.

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