Дочь Беглова на зарплату доцента СПбГУ сумела приобрести недвижимости на 500 млн рублей

Высокопоставленные чиновники и политики традиционно подводят итоги своей деятельности в конце года. Журналисты решили напомнить губернатору Петербурга о его достижениях, с которыми он подвел город к 2023-му.

В частности, речь в расследовании LIVE24 идет о младшей дочери градоначальника Ольге Кудряшовой. Несмотря на семейную традицию, она не работала в Смольном. Некоторое время Кудряшова числилась в прокуратуре Калининского района, затем в Секретариате Конституционного суда и вернулась в свою альма-матер — СПбГУ. Там она стала доцентом юрфака.

Несмотря на скромную должность, она оказалась самым обеспеченным членом губернаторской семьи. Только официально Ольга владеет 14 квартирами, стоимость некоторых из которых исчисляется десятками миллионов рублей.

В коллекции младшей дочери Беглова даже есть дом почти в 500 квадратных метров в "корпоративном поселке" Сосновка. Он расположен неподалеку от горнолыжного курорта "Игора", а в самом населенном пункте живут высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены.

Муж Кудряшовой, Станислав, является владельцем сети автоломбардов в Северной столице. Примечательно, что он неоднократно фигурировал в криминальных сводках.

Журналисты подсчитали общую стоимость только известного имущества семьи Беглова. К концу 2022 года этот показатель вплотную приблизился к отметке в 1 млрд рублей.