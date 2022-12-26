Дочь Беглова на зарплату доцента СПбГУ сумела приобрести недвижимости на 500 млн рублей

Высокопоставленные чиновники и политики традиционно подводят итоги своей деятельности в конце года. Журналисты решили напомнить губернатору Петербурга о его достижениях, с которыми он подвел город к 2023-му.
В частности, речь в расследовании LIVE24 идет о младшей дочери градоначальника Ольге Кудряшовой. Несмотря на семейную традицию, она не работала в Смольном. Некоторое время Кудряшова числилась в прокуратуре Калининского района, затем в Секретариате Конституционного суда и вернулась в свою альма-матер — СПбГУ. Там она стала доцентом юрфака.
Несмотря на скромную должность, она оказалась самым обеспеченным членом губернаторской семьи. Только официально Ольга владеет 14 квартирами, стоимость некоторых из которых исчисляется десятками миллионов рублей.
В коллекции младшей дочери Беглова даже есть дом почти в 500 квадратных метров в "корпоративном поселке" Сосновка. Он расположен неподалеку от горнолыжного курорта "Игора", а в самом населенном пункте живут высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены.
Муж Кудряшовой, Станислав, является владельцем сети автоломбардов в Северной столице. Примечательно, что он неоднократно фигурировал в криминальных сводках.
Журналисты подсчитали общую стоимость только известного имущества семьи Беглова. К концу 2022 года этот показатель вплотную приблизился к отметке в 1 млрд рублей.
"Сотрудники были осведомлены": Евгений Пригожин указал на причастность DHL к покушению на главу Русского дома в ЦАР
Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию с главой Русского дома Дмитрием Сытым.
"Жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США": Пригожин обратился к улетевшему в Вашингтон Зеленскому
Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который неожиданно покинул Бахмут и отправился в США.
Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что переживший покушение Дмитрий Сытый перенес очередную операцию
Бизнесмен Евгений Пригожин в преддверии Нового года проведал главу Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого, который находится в больнице после покушения со стороны иностранных агентов.
В Петербурге разгорается скандал с распространением рекламы интим-услуг у губернаторского лицея
По информации СМИ, на подведомственных сайтах Смольного и учебных заведений города обнаружена реклама интим-услуг.