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Дочь Беглова на зарплату доцента СПбГУ сумела приобрести недвижимости на 500 млн рублей
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  • Опубликована сегодня в 18:13

Дочь Беглова на зарплату доцента СПбГУ сумела приобрести недвижимости на 500 млн рублей

Высокопоставленные чиновники и политики традиционно подводят итоги своей деятельности в конце года. Журналисты решили напомнить губернатору Петербурга о его достижениях, с которыми он подвел город к 2023-му.

В частности, речь в расследовании LIVE24 идет о младшей дочери градоначальника Ольге Кудряшовой. Несмотря на семейную традицию, она не работала в Смольном. Некоторое время Кудряшова числилась в прокуратуре Калининского района, затем в Секретариате Конституционного суда и вернулась в свою альма-матер — СПбГУ. Там она стала доцентом юрфака.

Дочь Беглова на зарплату доцента СПбГУ сумела приобрести недвижимости на 500 млн рублей. 11188.png

Несмотря на скромную должность, она оказалась самым обеспеченным членом губернаторской семьи. Только официально Ольга владеет 14 квартирами, стоимость некоторых из которых исчисляется десятками миллионов рублей.

В коллекции младшей дочери Беглова даже есть дом почти в 500 квадратных метров в "корпоративном поселке" Сосновка. Он расположен неподалеку от горнолыжного курорта "Игора", а в самом населенном пункте живут высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены.

Муж Кудряшовой, Станислав, является владельцем сети автоломбардов в Северной столице. Примечательно, что он неоднократно фигурировал в криминальных сводках.

Журналисты подсчитали общую стоимость только известного имущества семьи Беглова. К концу 2022 года этот показатель вплотную приблизился к отметке в 1 млрд рублей.

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