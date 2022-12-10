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Беглова уличили в провальной имитации прямого эфира
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  • Опубликована сегодня в 16:43

Беглова уличили в провальной имитации прямого эфира

Градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов не смог грамотно сымитировать заранее записанный эфир прямой линии с горожанами. Своим мнением поделился руководитель проекта "Делай правильно" Дмитрий Гусев.

По данным источников, некоторые накладки эфира подтвердили тот факт, что запись велась в ночь на субботу, 10 декабря. Гусев подчеркнул, что таким подходом к работе Беглов продемонстрировал свой профессионализм.

"К сожалению, господин Беглов настолько "квалифицированный" управленец, подобрал себе настолько "квалифицированную" команду, что даже сымитировать прямой эфир его команда не смогла", - сказал эксперт.

Также Гусев выразил надежду, что губернатор в скором времени покинет свой пост. Петербург нуждается в опытном руководителе, подчеркнул он.

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