В Смольном отменили прямую линию губернатора Беглова из-за острых вопросов Пригожина

Повышенное внимание общественности и вопросы предпринимателя Евгения Пригожина заставили губернатора Александра Беглова отменить прямую линию, сообщают СМИ. Она должна была пройти 2 декабря.
Накануне бизнесмен подготовил список вопросов, затрагивающих наиболее актуальные для петербуржцев темы. Среди них — дефицит инфраструктуры и неэффективная работа коммунальщиков. Также предприниматель отметил ухудшение инвестиционного климата Петербурга и коррупцию в разных секторах.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники о том, что все вопросы будут подготовлены заранее. Они отмечали, что градоначальнику их составляют сразу несколько людей.
Только 2 декабря стало известно, что мероприятие было отменено. В Смольном оценили риски происходящего и пришли к выводу, что проводить эфир сейчас нельзя. Для того, чтобы не создавать негативный медийный эффект, Беглов отправился в Каменку. Сообщается, что там он встретится с мобилизованными.
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