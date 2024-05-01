Суд в одном из городов на северо-западе Франции осудил 76-летнего мужчину на полгода тюремного заключения за письмо с призывами "зарезать" главу страны Эммануэля Макрона и его супругу Брижит, передает радиостанция France Bleu.

По информации радио, в Уголовном суде данного города было вынесено решение по делу 76-летнего нарушителя, обвиненного в оскорблении и угрозе жизни президенту и его супруге.

Он был признан виновным и приговорен к полугоду лишения свободы. Согласно радиостанции, факт того, что мужчина отправил письмо с призывами "ликвидировать" Макронов, стал известен после того, как он направил его своему социальному работнику в середине апреля, после чего сотрудница сообщила об этом начальству. По данным радиостанции, обвиняемый, прежде занимавший должность руководителя в сфере информационных технологий, создал фотомонтаж с изображениями обезглавленных тел и головой президента в центре внимания. Кроме того, он упомянул о "угрозах" в адрес Макрона во время открытия Олимпийских игр в Париже и оскорбил его супругу, используя в том числе термин "трансгендер", утверждает радио.

По данным источника, для старика это стало выкриком о помощи, одним из способов сообщить о своей тяжелой жизненной ситуации и о том, что у него нет возможности обеспечить себе жилье. На слушаниях он утверждал, что не имел намерений причинить вред и не собирался направлять данное письмо непосредственно в Елисейский дворец, уточняет радиостанция.

Фото: www.flickr.com/Kristoffer Trolle (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)