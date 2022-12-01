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  • Опубликована сегодня в 22:04

"Глух и слеп к проблемам горожан": бизнесмен Пригожин призвал Беглова ответить на вопросы петербуржцев на прямой линии

Предприниматель Евгений Пригожин раскритиковал подготовку Смольного к прямой линии с губернатором Александром Бегловым, которая должна состояться 2 декабря.

Бизнесмен обратил внимание, что администрация не анонсировала мероприятие заранее. Тем самым организаторы лишили петербуржцев возможности направить свои вопросы главе города.

"Смольный не дает никакой информации. К слову, перед прямой линией губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко анонс и правила были опубликованы за 2 недели", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Предприниматель взял на себя ответственность собрать актуальные вопросы жителей Северной столицы к губернатору. Они будут направлены на страницу Смольного в сети "ВКонтакте", пресс-службу администрации и приемную губернатора. Пригожин также пообещал опубликовать запросы горожан на странице "ВКонтакте" и в телеграмм-канале компании "Конкорд".

"Прошу журналистов распространить эти вопросы в надежде, что А. Д. Беглов их увидит и попробует на них ответить. Шансов, что он их не увидит, нет, так как Смольный штудирует все мои заявления. Если он "не увидит" эти вопросы, и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения", — заявил предприниматель.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что готов к публичной дискуссии с главой Петербурга, если у него имеются к бизнесмену какие-то вопросы или претензии.

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