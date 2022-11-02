Никаких мер, кроме снятия с должности. Эксперт рассказал о последствиях для Беглова за ошибки в декларациях

Отсутствие информации в декларации о доходах предполагаемой младшей дочери губернатора Северной столицы Александра Беглова является грубейшим нарушением российского законодательства. Таким мнением поделился юрист Борис Козлов. Он отметил, что для градоначальника это может закончиться серьезным скандалом с отставкой.
Эксперт рассказал, что с 2008 года чиновники обязаны публиковать сведения о несовершеннолетних детях. При этом глава Петербурга этого не сделал. Он подчеркнул, что это является нарушением федерального закона "О противодействии коррупции".
"Никаких иных мер [применимых в данной ситуации по отношению к губернатору], кроме как снятия с должности, я не вижу. Более того, чиновник такого ранга, совершивший такое, просто не имеет права в дальнейшем занимать руководящие должности", — Борис Козлов.
Ранее СМИ писали, что Беглов за период с 2008 по 2021 год заработал более 80 миллионов рублей. Однако стоимость имущества его родственников, официальных и не официальных составляет 1,5 миллиарда рублей. Чиновник не смог бы приобрести столько имущества лишь на одну свою зарплату.
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