Стоимость квартир двух семей губернатора Беглова составила свыше 1,5 млрд рублей

Общая стоимость недвижимости официальной супруги, любовницы и трех дочерей губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова составила свыше 1,5 млрд рублей, пишут СМИ.
Старшая дочь градоначальника Юлия Белова владеет шестью квартирами. Стоимость одной из них оценивается в 100 млн рублей — недвижимость находится в элитном ЖК "Парадный квартал". Всего на наследницу чиновника зарегистрировано имущество на сумму 200 млн рублей, сообщают журналисты портала "Хроники. Медиа".
Младшая дочь главы города Ольга Кудряшова в "Парадном квартале" владеет личными апартаментами — стоимость двух квартир девушки работники прессы оценили в 140 млн рублей. Примечательно, что на Кудряшову также оформлены 12 квартир по Петербургу, а также несколько домов в пригородах Северной столицы.
Примечательно, что владения официальной супруги губернатора Натальи Бегловой достаточно скромны по сравнению с предыдущими героинями — женщина распоряжается квартирой в Северной столице за 30 млн и недвижимостью в Москве за 100 млн рублей. Любовница и мать внебрачной дочери градоначальника профессор ЛИСИ-ГАСУ Ксения Малинина также не осталась без недвижимости — на ее имя зарегистрирована квартира стоимостью свыше 200 млн рублей. Согласно информации в журналистском расследовании, все имущество профессора может оцениваться в 547 млн рублей.
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