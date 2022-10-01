Беглов демонстрирует устойчивое снижение рейтингов на фоне остальных глав регионов России

Акции губернатора Петербурга Александра Беглова сохраняют устойчивую тенденцию на снижение. Это следует из обновленного рейтинга биржи глав российских регионов, опубликованном в Telegram-канале "ПолитБрокер".

По состоянию "биржи" на 30 сентября, у Беглова зафиксированы отрицательные показатели. Более того, это снижение длится уже на протяжении довольно длительного времени. Ситуация особенно ухудшилась на фоне объявленной правительством РФ частичной мобилизации.

Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", уровень социальной тревоги в целом по России вырос до 69%, это самый высокий показатель за последние несколько лет.

Рейтинг Беглова на этом фоне в очередной раз понизился. По итогам исследования агентства "The World inform", показатели эффективности градоначальника упали на рекордные 16%. По этой причине Беглов занял только восьмое место по показателю KPI.

Горожане в качестве ключевых причин такого катастрофического падения называют невнятную информационную работу чиновников Смольного во главе с Бегловым о ходе частичной мобилизации, а также недостаточно эффективную работу по ее реализации.