Беглов демонстрирует устойчивое снижение рейтингов на фоне остальных глав регионов России

Акции губернатора Петербурга Александра Беглова сохраняют устойчивую тенденцию на снижение. Это следует из обновленного рейтинга биржи глав российских регионов, опубликованном в Telegram-канале "ПолитБрокер".
По состоянию "биржи" на 30 сентября, у Беглова зафиксированы отрицательные показатели. Более того, это снижение длится уже на протяжении довольно длительного времени. Ситуация особенно ухудшилась на фоне объявленной правительством РФ частичной мобилизации.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", уровень социальной тревоги в целом по России вырос до 69%, это самый высокий показатель за последние несколько лет.
Рейтинг Беглова на этом фоне в очередной раз понизился. По итогам исследования агентства "The World inform", показатели эффективности градоначальника упали на рекордные 16%. По этой причине Беглов занял только восьмое место по показателю KPI.
Горожане в качестве ключевых причин такого катастрофического падения называют невнятную информационную работу чиновников Смольного во главе с Бегловым о ходе частичной мобилизации, а также недостаточно эффективную работу по ее реализации.
"Защищают Родину несмотря на пули, осколки, оторванные руки": Пригожин о "ЧВК Вагнера"
"ЧВК Вагнера" — это герои, готовые несмотря ни на что бороться за величие России. Так бизнесмен Евгений Пригожин оценил героизм бойцов, назвав подразделение элитным.
"Вагнеровцы" наступают: в Telegram обсуждают ситуацию на фронте в Донбассе
Подразделения "ЧВК Вагнера" продолжают наступление. Об этом сообщили в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL.
Российско-китайский молодежный фестиваль прошел при поддержке "Роза Хутор"
Сегодня, 30 сентября, в Подмосковье открылся ежегодный российско- китайский молодежный фестиваль.
Музыкант Пламенев связал отмену своего выступления в Петербурге с антипатриотизмом Смольного
Сотрудники Комитета по культуре Петербурга 24 сентября беспричинно отменили концерт Павла Пламенева, исполнителя патриотических песен.