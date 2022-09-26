К нему много вопросов: Пригожин о деятельности губернатора Петербурга в отношении участников СВО

Бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за бездействие в отношении спецоперации по защите республик Донбасса и нежелание помогать ее участникам.
По словам Пригожина, петербургский градоначальник никак не помогает участникам спецоперации и даже намеренно "гадит" где только может. Он отметил, что правительство Северной столицы так и не ответило на письмо Героя России Андрея Трошева с требованием перестать нарушать права участников СВО, из-за чего к Беглову возникает много вопросов.
"В принципе к нему много вопросов. И помимо непотребного отношения к участникам спецоперации, в том числе Героям России, о чем писал Андрей Трошев, ему будут заданы вопросы, и, надеюсь, не только мной: что за особняки и сомнительная недвижимость у дочерей губернатора, и пошли ли на мобилизацию его многочисленные зятья?" - цитирует бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
На вопрос журналистов издания FederalCity, пришел ли ответ из Северной столицы на предложение Пригожина увековечить память журналистки Дарьи Дугиной, бизнесмен ответил отрицательно. Он подчеркнул, что председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, по имеющейся информации, готовит отказ по его инициативе.
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