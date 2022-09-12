"Степень накала возрастает": Telegram-канал "Теория Элит" прогнозирует скорую отставку Беглова

Аналитики Telegram-канала "Теория Элит" полагают, что вскоре губернатор Александр Беглов может отправиться в отставку. Причина — в его неспособности находить компромисс с элитами.

Ранее теорию о том, что в скором времени Беглова ждет отставка, высказывали в Telegram-канале "Незыгарь". Авторы отмечали, что уйти со своего поста губернатор может в обозримой перспективе.

После публикации этого материала аналитики заметили, что глава Смольного отсутствует в Петербурге уже четыре дня. Некоторые полагают, что его вызвали в Москву "на ковер".

"Петербуржцы очень недовольны своим руководителем, причём степень накала возрастает. Смену губернатора обсуждают и среди элит, представителей которых Беглов никак не может консолидировать. Всё вместе ставит под сомнение его компетентность в качестве губернатора Петербурга", — делятся мнением авторы "Теории Элит".

Эксперты также отмечают, что неэффективная работа градоначальника обеспечила ему место в различных антирейтингах. На это ранее указывали и авторы канала "Незыгарь". По мнению аналитиков, низкие позиции в различных списках могут указывать на скорую отставку главы региона.