Только 3% петербуржцев хотят видеть Беглова на посту градоначальника снова

Аналитики Telegram-канала Brief опубликовали результаты социологических исследований. Выяснилось, что снова проголосовать за губернатора Александра Беглова готовы только 3% жителей Петербурга.

"За губернатора готово прямо сейчас проголосовать около 3-х процентов петербуржцев. Против все остальные. Вот такая народная поддержка", — пишет Telegram-канал Brief.

Низкий уровень доверия Беглову мог обеспечить закон о реновации. С помощью этой инициативы девелоперы могут практически принудительно выселить горожан из их квартир. Некоторые из них объединились, чтобы подать коллективный иск к градоначальнику и депутатам ЗакСа.

Политолог Олег Мазур отметил, что гражданам приходится испытывать "шок за шоком" от каждого решения Беглова. Петербуржцы уже не верят в позитивные реформы от Беглова.

Примечательно, что глава Смольного недавно замыкал первую двадцатку лидеров регионов в Национальном рейтинге. Эксперты полагают, что ситуация вряд ли изменится.