Петербургский предприниматель Евгений Пригожин посоветовал губернатору Александру Беглову снова надеть значок с патриотической символикой и указал на бездействие главы Смольного в вопросах поддержки СВО.

Бизнесмен обратил внимание на то, что люди всячески помогают населению Донбасса. Каждый делает для поддержки спецоперации на Украине столько, сколько может. Тем временем Беглов не предпринимает попыток что-то сделать. Более того, он и вовсе не поддерживает патриотическую повестку должным образом.

"Каждый делает для поддержки российской спецоперации на Украине столько, сколько может. Строители помогают отстраивать заново города на отбитой у ВСУ территории, врачи лечат раненых и гражданское население, кто-то просто собирает гуманитарную помощь или едет волонтером. А Беглов, очевидно, ничего не делает. Поэтому, Александр Дмитриевич, Вы хоть значок носи́те на видном месте. Например, значок на лацкане Вашего пиджака — это публичная позиция, а также мнение городских властей, ведь насколько я понимаю, Александр Дмитриевич, Вы — официальное лицо. В противном случае, раздосадованные патриоты могут символ и в менее публичном месте нарисовать. Да, и не надо ставить в неудобное положение Ваших коллег", — заявил Пригожин.

Ранее глава Смольного появился на публичном мероприятии без значка с символикой Z. В экспертном сообществе посчитали такой жест нежеланием градоначальника поддерживать СВО, ведь он и ранее не проявлял стремления поддерживать ВС РФ в борьбе за освобождение Донбасса от украинских националистов.