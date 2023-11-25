Врач сообщил, что свекла может снижать риск развития рака

Врач и ведущий телепрограммы Александр Мясников заявил о свекле как продукте с противораковым эффектом в своей передаче "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Он подчеркнул полезные свойства этого корнеплода и рекомендовал его включение в рацион питания.
Мясников отметил, что свекла благотворно влияет на различные функции организма, снижая риск развития онкологии, а также повышая уровень железа, улучшая работоспособность сердца и способствуя снижению веса.
Он добавил, что клинические исследования показали, что бетаин, содержащийся в свекле, способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы и уменьшению жировых запасов. Бетаин также используется в лекарствах для улучшения физической формы.
Мясников рекомендовал употреблять свеклу в неприготовленном виде, в виде салатов или других холодных закусок, чтобы избежать потери витаминов при термической обработке. Он также посоветовал не удалять кожуру, поскольку она содержит наибольшее количество полезных элементов.
Тем не менее, врач уточнил, что людям, страдающим от камней в почках или других заболеваний, связанных с образованием оксалатов, следует ограничивать употребление свеклы и других овощей с высоким содержанием оксалатов, сообщает Аргументы И Факты.
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