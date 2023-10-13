Россельхознадзор рассматривает возможность ограничения импорта семян свеклы из Германии в Россию. Это решение было объявлено в сообщении ведомства. Октябрь 2023 года стал временем, когда Россельхознадзор не допустил партию семян свеклы из Германии на российский рынок.

Это произошло из-за отсутствия необходимой информации о сортовых характеристиках и качестве семян сельскохозяйственных растений в сопроводительной документации. Кроме того, лабораторные тесты показали, что всхожесть семян была ниже нормы на более чем 30%. Эти факты были сообщены соответствующим органам в Германии по их запросу, сообщает ТАСС.

Россельхознадзор также выразил требование о временной приостановке сертификации семян сахарной свеклы, поставляемых российскими компаниями Strube D&S GmbH и тех, которые сопровождаются сертификатами, выданными лабораторией Landesbetrieb Hessisches Landeslabor. Ведомство отметило, что это не первый случай нарушения российского законодательства со стороны Германии. Ранее был запрещен импорт семян кормовой свеклы из Германии из-за обнаружения вируса некротического пожелтения сахарной свеклы в них.