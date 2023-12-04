Ученые выявили связь между пивом и здоровьем мозга

Ученые провели исследование, выявив, что употребление пива действительно благоприятно воздействует на человеческую память. Однако это верно лишь при соблюдении определенных условий.
Врачи рекомендуют употреблять пиво в строго определенных дозах, чтобы ощутить улучшение когнитивных функций мозга. Конкретно, это составляет около 570 мл, и эти данные были успешно подтверждены на практике, в ходе которой участвовали 1652 человека.
"Любители пива проявили более точные и быстрые реакции в вербальной и пространственной рабочей памяти по сравнению с теми, кто не употребляет алкоголь или предпочитает вино", — сообщила профессор Селена Кансино журналу Current Psychology.
Кроме того, она отметила, что ожидала других результатов, ставя на любителей вина, но их выступление не оправдало ее ожиданий. Также ученые из Мексиканского университета выяснили, что умеренное употребление алкоголя имеет ключевое значение, поскольку слишком большие или слишком маленькие порции подобных напитков сказываются на работоспособности мозга.
В заключение профессор Кансино подчеркнула, что оптимальное количество алкоголя для улучшения памяти составляет 100 г в неделю, что эквивалентно одной порции в день. Проще говоря, в среднем это одна пинта, как сообщает "Ридус".
Отец и сын подхватили бешенство после укуса своего домашнего кота
В Канпуре, Индия, от бешенства заболели отец и сын после нападения домашнего кота, который был укушен бешеной собакой.
Джулия Робертс поделилась информацией о более трагическом варианте концовки "Красотки"
Актриса отметила, что изначально фильм предполагал более мрачный финал. В интервью в программе "Шоу Грэма Нортона" она рассказала об этом варианте завершения фильма, в котором ее персонаж, проститутка Вивиан, оставалась на обочине, получив от Эдварда деньги за проведенную ночь.
Ученые Техасского университета выявили новое полезное свойство фасоли
Ученые из Техасского университета провели исследование, результаты которого указывают на положительное воздействие фасоли на функционирование кишечника.
Жилье для соцработников строят в пяти районах Кубани
Жилые дома для работников социальной сферы региона строят в пяти районах Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в рамках "прямой линии" с жителями.