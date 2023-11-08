Carlsberg угрожает России судом из-за «Балтики»

Согласно нераскрытым источникам, продолжающийся конфликт между высшим руководством Carlsberg и российскими официальными лицами продолжается за закрытыми дверями. В конце октября этого года генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что бизнес компании был "захвачен" в России. В ответ Министерство финансов России заявило, что "назначение временного руководства не изменяет структуру собственности". Конфликт продолжался посредством письменной переписки, о чем сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственную инсайдерскую информацию.

Напомним, что пивоваренная группа Carlsberg объявила о своем намерении покинуть Российскую Федерацию в марте 2022 года. В июне 2023 года компания раскрыла свои планы по продаже российского сегмента бизнеса, но сделка сорвалась. 16 июля 2023 года президент России Владимир Путин издал указ о передаче 100% акций "Балтики", из которых Carlsberg владеет 98,65%, в управление Федеральному агентству по управлению имуществом. В октябре 2023 года Carlsberg оценила свои активы в России почти в 1 миллиард долларов и объявила о намерениях защитить эти активы.

По словам источника "Интерфакса", Carlsberg также направила письмо российским властям с просьбой немедленно предоставить информацию о том, "намерена ли Российская Федерация предоставить компенсацию за убытки и ущерб, понесенный компанией". В письме также содержится информация о потенциальном покупателе "Балтики", которым может стать Arnest group. Российские предприятия были оценены в 71 миллиард долларов. Другой источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что в середине октября 2023 года от имени Carlsberg в российские правительственные учреждения, Министерство финансов и Министерство экономического развития было направлено письмо, официально уведомляющее их о споре по трем международным соглашениям. Более того, они предлагают урегулировать спор в течение шести месяцев, к апрелю 2024 года. Если решение не будет достигнуто, концерн передаст спор в международный арбитражный суд.