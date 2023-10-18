Петербуржец выпил пиво и попал в реанимацию

Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию после употребления пива, о чем сообщает 78.ru. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. По словам жены мужчины, на следующее утро она обнаружила его на полу в полуобморочном состоянии. Мужчина сообщил ей, что накануне выпил пива.
Первоначально женщина пыталась оказать помощь самостоятельно, но ее усилия не увенчались успехом, что побудило ее вызвать скорую помощь. В результате житель Санкт-Петербурга был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии и в настоящее время находится в коме.
Конкретный тип или марка пива, ответственные за эти последствия, остаются неизвестными. Правоохранительным органам необходимо будет расследовать все обстоятельства, связанные с инцидентом.
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