Владимира Путина поблагодарил пасечник за включение его в Госсовет

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное доверие и решение включить его в состав Госсовета. В своем телеграм-канале Пасечник подчеркнул готовность использовать все свои силы, знания и опыт в целях благополучия возрождающегося Донбасса, а также для поддержки стабильной, сильной и процветающей России.

Он подчеркнул, что данное решение президента стало еще одним значимым шагом на пути к полной интеграции жителей Донбасса с другими регионами страны. Пасечник отметил, что президент Путин акцентировал важность того, чтобы все положительные изменения и программы развития, а также социальная и экономическая политика государства, были понятны каждому гражданину России и направлены на улучшение качества жизни, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин провел обновление состава Госсовета, включив в него руководителей новых регионов России. Кроме Леонида Пасечника, в состав Госсовета вошли глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Госсовет является конституционным государственным органом, направленным на обеспечение взаимодействия различных структур власти. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты социально-экономического развития государства. В его состав входят по должности премьер-министр, председатели Госдумы и Совета Федерации, глава Администрации президента России и губернаторы. По решению президента в Госсовет могут быть включены также члены политических партий, обладающих фракциями в Госдуме, а также представители местного самоуправления.