В Якутии впервые использовали ИИ для оценки числа белых медведей

В природном заповеднике "Медвежьи острова" на севере Якутии впервые использовали искусственный интеллект для мониторинга белых медведей с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Директор по развитию АНО "Экологический центр "Экофактор" и руководитель экспедиции Илья Черноок сообщил о этом журналистам.

В ходе экспедиции с использованием долгосрочных БПЛА "Орлан-10" было сделано более 25 тысяч авиаснимков. Обработать такой объем фотографий вручную во время экспедиции было бы невозможно, поэтому впервые был задействован искусственный интеллект. Ученые использовали специально обученную нейросеть для оперативного выявления белых медведей на фотографиях.

В текущем году в Якутии был реализован второй этап "дорожной карты" исследования популяции белых медведей под названием "Беломедвежья перепись". В 2022 году исследования проводились на острове Врангеля в Чукотке. В этом году в заповеднике "Медвежьи острова" также впервые была использована беспилотная съемка островных и материковых территорий.

В ходе экологической съемки всех островов архипелага "Медвежьи острова" и материковой части заповедника было обнаружено более 150 белых медведей. Точные результаты мониторинга станут известны после обработки всех фотографий.

Ученые ожидают, что к 2050 году популяция белых медведей может сократиться на 30%. На данный момент оценивается, что на территории Якутии проживает около 25-27 тысяч белых медведей. Лаптевская популяция в регионе насчитывает от 800 до 1200 особей.

Материалы, полученные в результате экосъемки, позволят не только определить численность и местоположение белых медведей в заповеднике, но также провести предварительную оценку экологического ущерба. Ученые планируют организовать мероприятия по очистке территории заповедника от нанесенного ущерба совместно с национальным парком, а также рассматривают возможности развития экологического туризма на этой территории.

Использование беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" оказалось эффективным в Арктике. Аппарат выдерживает экстремальные температуры от минус 30 градусов до плюс 40 градусов и устойчив к ветровым условиям. По результатам экспедиции, ученые намерены создать картографический портал для заповедника и разработать пятилетнюю программу регулярного авиамониторинга территории с использованием БПЛА с дальним радиусом действия.

Директор Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Иннокентий Охлопков отметил, что использование беспилотников представляет интерес для исследования численности не только белых медведей, но и других животных в Арктике, включая диких северных оленей.

Природный заповедник "Медвежьи острова" был учрежден в июне 2020 года и находится под управлением Национального парка "Ленские столбы". Он охватывает дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море. Архипелаг Медвежьи острова является важным местом для белых медведей в Якутии, а территория заповедника разделена на морской и материковый кластеры.