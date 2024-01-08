Весной на Чукотке начнется проект по охране поселков от белых медведей

Весной 2024 года Фонд "Компас" представит проект "Медвежий маршрут" на Чукотке с целью предотвращения проникновения белых медведей в поселки и предупреждения встреч с людьми. Об этом сообщила ТАСС, ссылаясь на директора фонда Татьяну Ковалеву. Она отметила, что основной задачей проекта является создание кормовых пятен, чтобы отпугивать медведей от поселений. Ковалева подчеркнула, что Фонд будет тесно сотрудничать с Росприроднадзором в этом вопросе, и в настоящее время ведется подготовительная работа. Первая экспедиция запланирована на весну.
Директор отметила, что именно на Чукотке белые медведи часто попадают в поселки, вызывая конфликты с местными жителями. Белый медведь внесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы, и его численность постоянно сокращается из-за браконьерства, изменения климата и загрязнения арктической среды. На Чукотке проживает самая крупная чукотско-аляскинская популяция белых медведей в мире, сообщает ТАСС.
Фонд "Компас" был создан в июне 2022 года как первый национальный экологический фонд. В его попечительский совет входят председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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