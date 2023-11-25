Бобовые продукты могут способствовать похудению и поддержанию здоровья сердца

Эксперты из американской компании NutriScience, специализирующейся на производстве продуктов и пищевых добавок, провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutrients.

По результатам исследования ученые выяснили, что замена очищенных злаков бобовыми культурами, такими как горох и чечевица, способствует похудению и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Специалисты обнаружили, что замена одной порции белковых продуктов, таких как мясо и яйца, на бобовые может привести к снижению уровня холестерина в крови более чем на 10%. Горох и чечевица содержат значительное количество клетчатки, которая не переваривается пищеварительными ферментами человека, но обрабатывается полезной микрофлорой кишечника.

Исследователи также подчеркнули выгоды замены очищенных злаков на бобовые. Очищенные злаки — это зерна, лишенные оболочки и зародыша в процессе помола, содержащие в основном углеводы и глютен. В то время как бобовые богаты магнием, калием и медью, важными для сердечного ритма и снижения риска тромбоза.

Кроме того, бобовые содержат мало калорий, что делает их подходящими для похудения и нормализации обмена веществ, сообщает Общественная Служба Новостей.