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Опубликована карта зимних пляжей Сочи
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  • Опубликована сегодня в 13:26

Опубликована карта зимних пляжей Сочи

Глава Сочи, Алексей Копайгородский, опубликовал карту зимних пляжей, которые были открыты на курорте с 1 ноября. В своем телеграм-канале мэр сообщил, что на данный момент в Сочи отдыхают около 145 тысяч человек, и зимние пляжи стали популярными среди местных жителей и туристов. Развитие этого направления осуществляется по указанию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает Кубанские Новости.

С начала ноября в Сочи были открыты 36 зимних пляжей, обозначенных золотистыми флагами с соответствующей надписью. Они распределены по различным районам курорта: 10 в Лазаревском, 7 в Центральном, 8 в Хостинском и 11 в Адлерском. Все пляжи оборудованы скамейками, беседками, местами для занятий спортом и фотозонами, а также включают в себя воркаут-зоны и детские городки. Для обеспечения безопасности на зимних пляжах действует служба безопасности, предоставляемая частными охранными предприятиями.

Отдыхающим предлагается разнообразная программа, включающая развлекательные и спортивные мероприятия, а также местные кулинарные изыски, представленные в ресторанах и кафе на берегу моря.

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