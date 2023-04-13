Президент США Джо Байден насторожен потерей секретности материалов Пентагона. Однако, как он сообщает, у него нет переживаний из-за содержания появившейся в СМИ информации из данных утечек.
Отметим, что на данный момент идет уголовное расследование по факту утечки секретных данных по украинскому кризису. Организатор - Министерство юстиций США.
Телеканал Fox News заявил, что утечка американских секретных документов могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).
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