Президент США Джо Байден насторожен потерей секретности материалов Пентагона. Однако, как он сообщает, у него нет переживаний из-за содержания появившейся в СМИ информации из данных утечек.

Отметим, что на данный момент идет уголовное расследование по факту утечки секретных данных по украинскому кризису. Организатор - Министерство юстиций США.

Телеканал Fox News заявил, что утечка американских секретных документов могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).