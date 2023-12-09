WSJ: в предвыборных опросах рейтинг Трампа оказался выше, чем у Байдена

Издание WSJ провело исследование, выяснив у избирателей, чей рейтинг выше: у Трампа или Байдена. Выяснилось, что первый значительно опережает соперника. Такое в предвыборном опросе случилось впервые.
Так, например, 47% опрошенных были согласны проголосовать за Трампа сейчас, тогда как количество сторонников Байдена составило лишь 43%. Еще один кандидат в президенты, находящийся на третьем месте Роберт Кеннеди-младший, получил только 8% голосов.
Респонденты также указали свое отношение к политике Байдена. Довольными ею остались 23% опрошенных, при этом 53% считают, что их жизнь стала хуже. Ждя сравнения, у Трампа эти показатели составляют 49% и 37% соответственно.
Bloomberg: Швейцарские часы больше не популярны
Мировой спрос на подобный предмет роскоши максимально снизился, сообщают СМИ.
Торговля между Россией и Индией вышла на рекордный уровень
Об этом сообщили представители Минпромторга РФ.
Уровень наценки на яйца будет регламентирован
ФАС взяло регулирование цен под свой контроль – уже несколько ритейлеров согласились пойти на уступки.
Яндекс Такси откажется от своей комиссии в пользу работников
Такой способ, считает руководство компании, поможет привлечь новых водителей.