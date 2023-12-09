WSJ: в предвыборных опросах рейтинг Трампа оказался выше, чем у Байдена

Издание WSJ провело исследование, выяснив у избирателей, чей рейтинг выше: у Трампа или Байдена. Выяснилось, что первый значительно опережает соперника. Такое в предвыборном опросе случилось впервые.

Так, например, 47% опрошенных были согласны проголосовать за Трампа сейчас, тогда как количество сторонников Байдена составило лишь 43%. Еще один кандидат в президенты, находящийся на третьем месте Роберт Кеннеди-младший, получил только 8% голосов.

Респонденты также указали свое отношение к политике Байдена. Довольными ею остались 23% опрошенных, при этом 53% считают, что их жизнь стала хуже. Ждя сравнения, у Трампа эти показатели составляют 49% и 37% соответственно.