Телеканал NBC провел национальный опрос, результаты которого показали истинное отношение американцев к Байдену. Рейтинг президента опустился до максимального уровня со времени вступления в должность. Эксперты СМИ уверены - причиной стало неодобрение политики в отношении израильской войны.
На данный момент рейтинг одобрения политики находится на уровне 40%. Неодобрительно относятся к действиям Байдена 57% опрошенных. Поддержка экономической политики же вообще стала одной из наиболее низкой - всего 38%.
Представители NBC акцентируют внимание на том, что снизилась поддержка молодых людей - только с сентября уровень упал на 10%. Опрошенные также делились ухудшением качества жизни и недовольством от неправильного направления страны.
Украина собирается судиться с Польшей из-за проблем с перевозками
Среди требований – возмещение ущерба из-за блокировки автомобильных пунктов на границе между странами.
Состоялись телефонные переговоры между Макроном, Нетаньяху и Аббасом
Макрон высказал Нетаньяху и Аббасу свое мнение о происходящей ситуации между странами.
Основная загадка Ноева ковчега: открытие турецких ученых
Открытие турецких ученых проливает свет на вопрос о местонахождении Ноева ковчега. Ученые подошли к ответу на эту давнюю загадку, которая занимала умы многих исследователей.
Ученые выделили преимущества зеленого чая в сравнении с другими напитками
Зеленый чай — не только один из наиболее популярных напитков, но и известный своими полезными свойствами. Эксперты выделили по меньшей мере шесть положительных изменений в организме, которые происходят при ежедневном употреблении зеленого чая, сообщает Федерал Пресс.