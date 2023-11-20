Телеканал NBC провел национальный опрос, результаты которого показали истинное отношение американцев к Байдену. Рейтинг президента опустился до максимального уровня со времени вступления в должность. Эксперты СМИ уверены - причиной стало неодобрение политики в отношении израильской войны.

На данный момент рейтинг одобрения политики находится на уровне 40%. Неодобрительно относятся к действиям Байдена 57% опрошенных. Поддержка экономической политики же вообще стала одной из наиболее низкой - всего 38%.

Представители NBC акцентируют внимание на том, что снизилась поддержка молодых людей - только с сентября уровень упал на 10%. Опрошенные также делились ухудшением качества жизни и недовольством от неправильного направления страны.