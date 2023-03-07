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  • Опубликована сегодня в 6:15

Подписчики New York Post негативно отреагировали на слова первой леди США об умственных способностях мужа

Подписчики New York Post не приняли высказывание жены президента США Джо Байдена Джилл о когнитивном тестировании ее мужа.

Ранее первая леди США Джилл Байден заявила в интервью CNN, что ее супруг не станет проходить тест на умственные способности, и назвала "смехотворной" саму идею ввести такую проверку для претендентов на высший пост в возрасте старше 75 лет.

На это большинство читателей американского издания написали в социальных сетях, что один только отказ пройти тестирование на когнитивные способности говорит о явных проблемах с мозгом "большого парня" — так, в США называют президента Джо Байдена, передает РИА "Новости".

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