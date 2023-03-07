Подписчики New York Post не приняли высказывание жены президента США Джо Байдена Джилл о когнитивном тестировании ее мужа.
Ранее первая леди США Джилл Байден заявила в интервью CNN, что ее супруг не станет проходить тест на умственные способности, и назвала "смехотворной" саму идею ввести такую проверку для претендентов на высший пост в возрасте старше 75 лет.
На это большинство читателей американского издания написали в социальных сетях, что один только отказ пройти тестирование на когнитивные способности говорит о явных проблемах с мозгом "большого парня" — так, в США называют президента Джо Байдена, передает РИА "Новости".
Американский сенатор: В результате политики Байдена США теряют позиции в энергетике
С начала конфликта на Украине стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в американскую энергетику.
В Китае заявили, что конфликт на Украине подошел к критическому моменту
На данный момент мировому сообществу необходимы спокойствие, разумность и диалог.
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином