Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета в Польше — яркая иллюстрация всей внутренней и внешней политики США в последние два года, передает Fox News.
Как известно, на прошлой неделе во время своего визита в Варшаву Байден оступился при посадке в самолет. Он споткнулся, упал, но быстро поднялся на ноги и поднялся, передает РИА "Новости".
"Мы показываем это не для того, чтобы посмеяться над президентом. Просто этот момент имеет глубокий символический смысл, чем кажется на самом деле", — заявил телеведущий Брайан Килмэйд.
По его словам, инцидент с Байденом символизирует то, как у США идут дела на протяжении двух лет его президентства.
Украинские власти отправляют на фронт мелких воришек
Документы осужденного на пять лет бойца ВСУ Александра Красноруцкого нашли в Артемовске.
Мирные жители в Артемовске лишены медицинской помощи
При этом раненных бойцов ВСУ лечат прямо на передовой.
Зять Шойгу Столяров обругал сторонника спецоперации на Донбассе
Зять дочери министра обороны Ксении Шойгу, блогер Алексей Столяров поставил лайк под пацифистским постом журналиста Юрия Дудя* о годовщине начала спецоперации.
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.