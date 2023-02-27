Падение президента США Джо Байдена на трапе самолета в Польше — яркая иллюстрация всей внутренней и внешней политики США в последние два года, передает Fox News.

Как известно, на прошлой неделе во время своего визита в Варшаву Байден оступился при посадке в самолет. Он споткнулся, упал, но быстро поднялся на ноги и поднялся, передает РИА "Новости".

"Мы показываем это не для того, чтобы посмеяться над президентом. Просто этот момент имеет глубокий символический смысл, чем кажется на самом деле", — заявил телеведущий Брайан Килмэйд.

По его словам, инцидент с Байденом символизирует то, как у США идут дела на протяжении двух лет его президентства.