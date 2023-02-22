Президент США Джо Байден, вопреки мнениям большинства американцев, заявил в Варшаве, что планирует и дальше тратить деньги жителей страны на оказание военной помощи Украине. Об этом написала The Federalist.
"Наша помощь Украине нерушима, НАТО неделима, и мы не отступим", — заявил Байден во время своего нескладного выступления в Варшаве, передает РИА "Новости".
По словам автора автора материала Джордана Бойда, выступление Байдена в Варшаве больше было похоже на предвыборное турне: перед началом речи президента играла музыка рок-групп, американский лидер фотографировался с детьми. Однако в этот момент за океаном граждане США пытаются совладать с высочайшим уровнем инфляции и химической катастрофой в Огайо. При этом менее половины американцев поддерживает помощь Украине.
Глава ГУР Украины: пожары в России не случайны
Киевский режим продолжит террористическую деятельность
Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования
В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство