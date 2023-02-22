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  • Опубликована сегодня в 16:04

Нескладная речь Байдена в Польше отозвалась негативом в американских СМИ

Президент США Джо Байден, вопреки мнениям большинства американцев, заявил в Варшаве, что планирует и дальше тратить деньги жителей страны на оказание военной помощи Украине. Об этом написала The Federalist.

"Наша помощь Украине нерушима, НАТО неделима, и мы не отступим", — заявил Байден во время своего нескладного выступления в Варшаве, передает РИА "Новости".

По словам автора автора материала Джордана Бойда, выступление Байдена в Варшаве больше было похоже на предвыборное турне: перед началом речи президента играла музыка рок-групп, американский лидер фотографировался с детьми. Однако в этот момент за океаном граждане США пытаются совладать с высочайшим уровнем инфляции и химической катастрофой в Огайо. При этом менее половины американцев поддерживает помощь Украине.

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