Визит президента США Джо Байдена в Киев доказывает, что Запад является непосредственной стороной конфликта на Украине. Об этом заявил политолог Александр Гусев, отметив, что скорее всего он приведет к новым поставкам вооружений, включая самолеты, передает РИА "Новости".

Как ранее сообщали СМИ, президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки".