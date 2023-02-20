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  • Опубликована сегодня в 13:45

Байден приехал в Киев и доказал тем самым, что США являются стороной конфликта на Украине

Визит президента США Джо Байдена в Киев доказывает, что Запад является непосредственной стороной конфликта на Украине. Об этом заявил политолог Александр Гусев, отметив, что скорее всего он приведет к новым поставкам вооружений, включая самолеты, передает РИА "Новости".

Как ранее сообщали СМИ, президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки".

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