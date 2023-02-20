Американцы высмеяли высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о коммуникативных навыках президента США Джо Байдена.
Ранее в ходе одного из своих брифингов Жан-Пьер рассказала журналистам об умении Байдена общаться с окружающими. Она заявила, что американский лидер — "лучший коммуникатор", который есть в Белом доме, передает РИА "Новости".
"Она хороша. Нужно быть актрисой, чтобы с невозмутимым лицом сказать, что Байден — лучший оратор. Снимаю шляпу", — написал пользователь Parker L.
"Если Байден — лучший коммуникатор для того, чтобы лгать, то Карин Жан-Пьер — второй лучший коммуникатор для того, чтобы лгать", — заявил Zie Bautista.
"Эту женщину больше никогда не смогут воспринимать всерьез", — заметил Reid Wright.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом США. Он временами попадает в курьезные ситуации. Противники американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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