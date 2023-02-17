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  • Опубликована сегодня в 8:16

Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена

Джо Байден здоров и может продолжить исполнять обязанности президента США. Об этом заявил врач Белого дома по итогам ежегодного медицинского освидетельствования президента США.

"Президент Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности, в том числе в качестве руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего", — сказано в заключении Кевина О'Коннора, передает РИА "Новости".

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