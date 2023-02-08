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  • Опубликована сегодня в 6:12

Байден в обращении к конгрессу США назвал спецоперацию "испытанием на век"

Спецоперация России на Украине стала "испытанием на века". Об этом заявил президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу.

"Америка едина в поддержке Украины. Мы будем с вами столько, сколько нужно", — сказал он, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, которая присутствовала на оглашении послания в качестве почетного гостя.

Президент США также вновь пообещал продолжать оказывать необходимую военную и финансовую помощь киевскому режиму.

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