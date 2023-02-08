Спецоперация России на Украине стала "испытанием на века". Об этом заявил президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу.

"Америка едина в поддержке Украины. Мы будем с вами столько, сколько нужно", — сказал он, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, которая присутствовала на оглашении послания в качестве почетного гостя.