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  • Опубликована сегодня в 7:11

Джо Байден пошутил над собой и вспомнил случай с креслами, которых не было

Президент США Джо Байден пошутил о своих частых ляпах и оговорках, трижды перепутав при этом имя конгрессмена из Вирджинии.

В очередной раз Байден попал в просак в ходе выступления в Спрингфилде. Выйдя на сцену, он попросил присутствующих присесть, вспомнив о том, что однажды на предвыборном мероприятии призвал гостей занять кресла, которых там не было.

"Говорили, что Байден действительно глуп и не знает об этом", — пошутил глава американского государства.

После этого он обратился к "конгрессмену Дагу", перепутав имя конгрессмена Дона Бейера.

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