Президент США Джо Байден пошутил о своих частых ляпах и оговорках, трижды перепутав при этом имя конгрессмена из Вирджинии.
В очередной раз Байден попал в просак в ходе выступления в Спрингфилде. Выйдя на сцену, он попросил присутствующих присесть, вспомнив о том, что однажды на предвыборном мероприятии призвал гостей занять кресла, которых там не было.
"Говорили, что Байден действительно глуп и не знает об этом", — пошутил глава американского государства.
После этого он обратился к "конгрессмену Дагу", перепутав имя конгрессмена Дона Бейера.
Сергей Лавров рассказал о западной машине, искажающей информацию
Зарубежные СМИ намеренно искажали информацию о визите российской делегации в страны Африки.
Дональд Трамп: Я урегулировал бы конфликт на Украине в течение суток
Экс-президент США считает, что надо садиться за стол переговоров вместо того, чтобы поставлять на Украину танки.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.
Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников
Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.