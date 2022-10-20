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  • Опубликована сегодня в 14:04

"Такой же кривой, как и "лопата Беглова": Евгений Пригожин о "бауле Беглова" для мобилизованных петербуржцев

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал частичную мобилизацию в Петербурге главным показателем кризиса власти в городе. Об этом он заявил в интервью "Невским новостям".

Он рассказал о так называемом "списке Беглова", куда входят чиновники Смольного, парламентарии и "друзья" губернатора, получившие бронь от частичной мобилизации. Предприниматель объяснил, что никто из вышестоящих чинов не собирается отправляться на фронт, подавая петербуржцам пример патриотизма. Также Пригожин прокомментировал историю с рюкзаком, который градоначальник вручает мобилизованным. В народе его прозвали "баул Беглова".

"Уровень цинизма зашкаливает. Мобилизационный рюкзак, который вручил губернатор, такой же кривой, как и "лопата Беглова". Если посмотреть на фотографии этого рюкзака, то можно увидеть дешевый спальник, объемный коврик, чтобы занять как можно больше места внутри, и создать эффект полного баула, непригодные к использованию ботинки и таблетки от поноса, которые, кстати, неплохо было бы оставить в Петербурге для обосравшихся чиновников и постоянно поносящих школьников", — сказал предприниматель.

Все это куплено за счет городского бюджета через сомнительные фирмы друзей градоначальника с помощью колоссальных откатов, заявил бизнесмен. Вот как-то так выглядит сегодняшний Петербург, заключил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте издания "Невские новости".

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