4 рекомендации по выбору аккумулятора для автомобиля в зимний период

Строгая зима с низкими температурами представляет себе вызов для каждого водителя, и выбор подходящего аккумулятора для автомобиля становится ключевым вопросом. Эксперты предостерегают от неудачного выбора и делятся советами по правильному подбору аккумуляторной батареи.
Первое рекомендуемое правило — избегать покупки аккумуляторов от неизвестных производителей. Выбор "дешевых" брендов может привести к различным неудобствам для водителя.
Второе важное правило — учитывать вес аккумулятора при выборе. Более массивные товары предпочтительны.
Третье правило — аккумулятор должен легко устанавливаться на своем месте в автомобиле, чтобы избежать проблем с подзарядкой устройства.
Четвертый совет — обращать внимание на страну производства аккумулятора, так как форма и расположение клемм на батареях из разных стран могут различаться.
И, наконец, важно учесть ёмкость батареи, чтобы ее характеристики соответствовали требованиям производителя автомобиля. Следуя этим советам, водители смогут избежать проблем, связанных с аккумулятором в холодное время года.
Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами
Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с хуситами, представителями движения "Ансар Аллах" в Йемене, и не стремятся расширять масштабы противостояния на Ближнем Востоке.
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности
Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».
AMA Pediatrics: фруктовые соки оказались связаны с ожирением у детей
Ученые из Университета Торонто провели исследование и выявили, что для детей, склонных к лишнему весу, употребление диетической колы является более полезным, чем фруктового сока.
Врач Михалева посоветовала не есть свежие овощи и фрукты при простуде
Врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева поделилась рекомендациями по питанию во время простуды.