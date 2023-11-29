Новый аккумулятор от Toshiba может зарядиться с 0 до 80% всего за пять минут

Toshiba начала работу над разработкой инновационного литий-ионного аккумулятора, лишенного металлического кобальта.
Ожидается, что этот продукт сможет повысить эффективность и безопасность аккумуляторов, поскольку он снижает образование газов, вызванных побочными реакциями внутри батареи, сообщает Российская Газета.
Кроме того, аккумулятор обладает еще одним важным свойством — возможностью зарядки от 0 до 80% всего за пять минут. Этот результат был достигнут благодаря использованию новых материалов и технологий, которые улучшают производительность и продлевают срок службы батареи.
Коммерциализация этой технологии планируется к 2028 году. Аккумуляторы, по заявлению Toshiba, будут применяться в широком спектре устройств, включая электромобили и электроинструменты.
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