Российские ученые нашли у летучих мышей паразитов грызунов и птиц

Российские ученые из Томского госуниверситета и Тюменского медицинского университета обнаружили у летучих мышей паразитов грызунов и водоплавающих птиц. Исследователи изучают рукокрылых как источник потенциальной биологической опасности, выявив на них блохи и паразитов.
Летучие мыши активно взаимодействуют с людьми и другими животными, что может способствовать передаче зоонозных заболеваний. Биологи отмечают нехватку научной информации о рукокрылых и их паразитах, призывая к углубленному изучению и расширению мониторинга для обеспечения биологической безопасности, сообщает РИА Новости.
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