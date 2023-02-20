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  • Опубликована сегодня в 6:36

Бастрыкин: за 9 лет пострадали 14 тысяч жителей Донбасса

Число жертв в Донбассе за период с 2014 год по настоящий момент составляет около 5 тысяч человек, а количество раненых доходит до 9 тысяч. Такой информацией поделился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин интервью ТАСС.

«По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса»

Стоит напомнить, что ранее СК России сообщил об обвинении почти 700 украинких силовиков в использовании запрещенных методов ведения боевых действий.

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