Число жертв в Донбассе за период с 2014 год по настоящий момент составляет около 5 тысяч человек, а количество раненых доходит до 9 тысяч. Такой информацией поделился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин интервью ТАСС.

«По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса»

Стоит напомнить, что ранее СК России сообщил об обвинении почти 700 украинких силовиков в использовании запрещенных методов ведения боевых действий.