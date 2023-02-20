Число жертв в Донбассе за период с 2014 год по настоящий момент составляет около 5 тысяч человек, а количество раненых доходит до 9 тысяч. Такой информацией поделился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин интервью ТАСС.
«По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса»
Стоит напомнить, что ранее СК России сообщил об обвинении почти 700 украинких силовиков в использовании запрещенных методов ведения боевых действий.
Лидеры России и Турции вскоре могут обсудить зерновую сделку
Дата переговоров еще не назначена
Экономист: В результате кризиса на Украине немецкая экономика потеряла 100 млрд евро в 2022 году
Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы.
Мобилизованных заставили извиняться перед министром обороны
В Сети появилось видео, на котором самарские мобилизованные из ранее расформированного 1444 полка ВС РФ приносят извинения за записанное ими 8 февраля видеообращение.
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Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины