Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об обрушении жилого дома в Новосибирске. Об этом известили в ведомстве.
"Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства"
Напомним, что утром 9 февраля произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов Новосибирска, в результате которого обрушился один подъезд. На данный момент Министерство здравоохранения Новосибирской области подтвердило гибель пятерых людей, в том числе ребенка.
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