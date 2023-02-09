Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об обрушении жилого дома в Новосибирске. Об этом известили в ведомстве.

"Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства"

Напомним, что утром 9 февраля произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов Новосибирска, в результате которого обрушился один подъезд. На данный момент Министерство здравоохранения Новосибирской области подтвердило гибель пятерых людей, в том числе ребенка.