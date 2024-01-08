Во сколько начало матча Единой лиги ВТБ "Енисей"﻿— УНИКС, какие ставки и прогнозы

8 января пройдет матч Единой лиги ВТБ между командами "Енисей" и "УНИКС". Начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени. Букмекеры уже представили свой прогноз, отдавая предпочтение гостям: коэффициент на победу казанцев в основное время составляет 1.26, в то время как успех красноярцев оценен экспертами в 3.85.
Букмекеры выражают сомнения относительно того, будет ли матч результативным. Тотал больше 164.5 очка оценивается коэффициентом 1.97, в то время как тотал меньше 164.5 очка — 1.78. Возможность сделать ставку на то, что красноярцы не проиграют в основное время, предоставлена с коэффициентом 3.55.
"Енисей" находится на пятой строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне команда одержала 11 побед из 20 матчей, в то время как лидирующий ЦСКА выиграл 17 из 19 встреч. Процент побед красноярского клуба составляет 0.550.
В последних шести матчах "Енисей" побеждал лишь команды, занимающие нижние позиции в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, такие как "Минск" (89:74) и "Пари Нижний Новгород" (82:61). Уступки произошли в поединках против ЦСКА (75:80), "Локомотива-Кубань" (83:90 ОТ), "Автодора" (65:72) и МБА (91:93).
"УНИКС" занимает вторую строчку в таблице лиги. У команды под руководством Велимира Перасовича процент побед составляет 0.800, а у лидирующего ЦСКА — 0.895. Казанцы показывают отличные результаты, одерживая уверенные победы во всех семи последних матчах, хотя среди соперников в основном были аутсайдеры. Это, однако, не умаляет заслуг тренера. Подопечные хорватского специалиста демонстрируют доминирующий баскетбол и высокий уровень набранных очков.
Маск опроверг слухи о том, что он употребляет наркотики
Американский бизнесмен и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опровергнул ранее появившиеся в СМИ слухи о его употреблении наркотиков.
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
В четырех областях Украины объявлен режим предупреждения об угрозе с воздуха, как сообщают данные официального ресурса для оповещения населения.
В восьми основных международных олимпиадах в 2024 году примут участие школьники из России
Российские школьники в 2024 году примут участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, которые проходят в шести различных странах.
Каникулы в школах Горно-Алтайска продлили из-за ОРВИ и коклюша
Власти Горно-Алтайска приняли решение продлить новогодние каникулы в восьми школах региона до 10 января, а в еще двух школах — до 15 января.