Во сколько начало матча Единой лиги ВТБ "Енисей"﻿— УНИКС, какие ставки и прогнозы

8 января пройдет матч Единой лиги ВТБ между командами "Енисей" и "УНИКС". Начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени. Букмекеры уже представили свой прогноз, отдавая предпочтение гостям: коэффициент на победу казанцев в основное время составляет 1.26, в то время как успех красноярцев оценен экспертами в 3.85.

Букмекеры выражают сомнения относительно того, будет ли матч результативным. Тотал больше 164.5 очка оценивается коэффициентом 1.97, в то время как тотал меньше 164.5 очка — 1.78. Возможность сделать ставку на то, что красноярцы не проиграют в основное время, предоставлена с коэффициентом 3.55.

"Енисей" находится на пятой строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне команда одержала 11 побед из 20 матчей, в то время как лидирующий ЦСКА выиграл 17 из 19 встреч. Процент побед красноярского клуба составляет 0.550.

В последних шести матчах "Енисей" побеждал лишь команды, занимающие нижние позиции в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, такие как "Минск" (89:74) и "Пари Нижний Новгород" (82:61). Уступки произошли в поединках против ЦСКА (75:80), "Локомотива-Кубань" (83:90 ОТ), "Автодора" (65:72) и МБА (91:93).

"УНИКС" занимает вторую строчку в таблице лиги. У команды под руководством Велимира Перасовича процент побед составляет 0.800, а у лидирующего ЦСКА — 0.895. Казанцы показывают отличные результаты, одерживая уверенные победы во всех семи последних матчах, хотя среди соперников в основном были аутсайдеры. Это, однако, не умаляет заслуг тренера. Подопечные хорватского специалиста демонстрируют доминирующий баскетбол и высокий уровень набранных очков.